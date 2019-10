No der Néierlag vum Windows Phone a vum Microsoft Lumia, proposéiert dem Bill Gates seng Firma eng nei Variant, dës Kéier mat engem duebelen Ecran.

Keen hat et gesi kommen... Microsoft huet en originellt Konzept virgestallt: De Surface Duo, ee Smartphone mat zwee Ecranen, deen Enn 2020 dierft op de Marché kommen. Bis zu dësem Delai sinn eng Rëtsch Upassungen a Verbesserunge virgesinn.

Et schéngt, wéi wa Microsoft sech bei der koreanescher Konkurrenz Samsung inspiréiert hätt, an awer huet de Surface Duo näischt mam Galaxy Fold ze dinn. Am Verglach huet de Surface Duo keen Ecran, dee gediebelt ka ginn. Microsoft huet zwee separat Ecrane vu 5,6 Zoll, déi duerch eng Jarnéier matenee verbonne sinn. Wann een déi zwee Bildschiermer auserneen hëlt, gesäit een eng ganz däitlech Bordür tëscht den zwee Deeler, déi zesummen eng Fläch vun 8,3 Zoll hunn.

Groussen a wichtegen Ënnerscheed zu de Smartphonë vun der gläicher Gamme sinn déi zwee Ecranen, déi op all Säit kënne gediebelt ginn, een Detail, wat dem Surface Duo vill méi Flexibilitéit gëtt.

Um neie Produit si verschidde Microsoft-Systemer an d'Android-Software installéiert. Originell ass och, dass um Surface Duo zwou verschidden Appe gläichzäiteg kënnen ugewise ginn, mä wann een nëmmen een Ecran benotze wëll, kann deen aneren einfach zeréckgediebelt ginn. Den Ament huet den neie Smartphone nach keng Kamera, mä dës Funktioun wäert am Laf vum nächste Joer bäigesat ginn.

Versicht Microsoft op dësem Wee, en neit Konzept an d'Smartphone-Welt anzeféieren? An engem Interview sot de Bill Gates, dass et kee Smartphone am klassesche Sënn wier, mä éischter eng kleng Versioun vum Surface. Méi Detailer zu dësem Projet wäerten an den nächste Méint publizéiert ginn.