Déi weltwäit aktiv Transport-Firma UPS krut an den USA déi éischt Autorisatioun, fir een eegenen Dron-Service unzebidden.

Et kritt een op dës Manéier nach keng Pizza heem geliwwert an awer ginn d'Entwécklung an d'Legislatioun an d'Richtung vun enger Normalisatioun vun den Drone-Liwwerungen.

An den USA krut eng Filial vun UPS, UPS Flight Forward, gréng Luucht vun der Amerikanescher Agence fir d'Aviatioun (FAA), fir eng reegelrecht Fluchgesellschaft mat zivillen Dronen ze starten. Bis elo goufen Test-Flich an North Carolina fir den Transport vu Blutt, Organer oder Medikamenter fir d'Spidol vu Raleigh organiséiert. Vun elo u kënnen dës Servicer offiziell erweidert an industrialiséiert ginn.

D'Apparater, déi vun der Firma Matternet geliwwert goufen, kënnen och wärend der Nuecht fléien, ouni direkt Siicht vun de Piloten an iwwer Zonen, wou Leit wunnen. Eng Konditioun musse se allerdéngs respektéieren, an zwar, dass se déi Linne benotze mussen, déi fir d'Aviatioun reservéiert sinn. Mat dëser Autorisatioun däerfen se och Päck transportéieren, déi méi schwéier wéi 25 Kilo sinn. Google, Uber an Amazon waarden och op esou eng Autorisatioun, fir hir eegenen autonom Drone fléien ze loossen.

An Europa gi Flich vun Dronen nach ganz streng kontrolléiert a limitéiert, wéi zum Beispill iwwer Zonen, déi bewunnt sinn. Eng schwéier Contrainte an der Course vun den Liwwerungen aus der Loft.