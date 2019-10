Déi eidel Gebaier kéinte vum Edukatiounsministère iwwerholl ginn. No 6 Joer Start-Up-Atmosphär spillt sech fir Amazon elo alles um Kierchbierg of.

A 6 Gebaier am Quartier Kirchberg-Grunewald-Sud (beim Spidol) konzentréiert den US-Online Händler elo d‘Aktivitéite vu sengem europäeschen Headquarter. Am Ganze schaffen hei 2.200 Leit, seet Amazon.

Hat et 2004 nach mat enger Bréifboîte um Boulevard Royal an 2005 am Gronn ugefaangen, sou huet de Konzern – vrun allem wéinst neien internationale Steierreegelen - massiv ausgebaut hei am Land. 2012-13 goung et an d’Rives de Clausen. Elo wëll een alles beieneen hunn.

"Dout" a Clausen

A Clausen, wou knapp 1.000 Leit liewen, do fillt een den Depart vun de 700 Amazon-Leit a besonnesch d‘Restauranten a Caféen kréien et ze spieren. „Wann s de ronderëm kucks, et ass mega-dout“, sou de Rob Seelen. De Co-Proprietär vum Thai-Restaurant Ukulele a Clausen seet, si missten elo an d’Zänn bäissen an hoffen, datt am Januar en neie Locataire a Clausen ass. An der Tëscht wëll een notamment duerch Livraisounen iwwerliewen.

Keng definitiv Decisioun

D’Gebaier a Clausen, déi der Agence “M Immobilier” vun der Famill “Libens” gehéieren, kéinte vum Edukatiounsministère gelount ginn. Eenzel Zervisser vum wuel gréisste Ministère brauchen eng nei Plaz. De Minstère sot ons op Nofro hin: Clausen gëtt - zesumme mat de Bâtiments publics als Méiglechkeet iwwerpréift.

Et géing un engem Gesamt-Konzept geschafft ginn. Definitiv decidéiert wier awer nach näischt. “Et kann all Dag änneren”, heescht et.