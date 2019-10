Nieft dem Alter ginn et nach aner Facteuren, déi d'Vitess vum Tippe beaflossen, dozou zielen och d'Fanger an d'Assistenten, op déi zeréckgegraff gëtt.

Eent ass kloer: Um Smartphone ze schreiwen ass net nëmme méi schwéier, wéi op enger normaler Tastatur, mä et kascht och méi Zäit.

37.000 Fräiwëlleger sinn am Kader vun enger Etüd gefrot ginn, fir esou séier wéi méiglech en Text op hirem Smartphone ze tippen. Dobäi koum eraus, datt am Duerchschnëtt 36 Wierder pro Minutt entstinn, wat liicht manner ass, wéi op enger klassescher Tastatur vun engem Computer. Do sinn et der nämlech 51. De Rekord um Smartphone läit bei ronn 80 Begrëffer an der Minutt.

An engem Zäitraum vu 60 Sekonne si Jonker tëscht 10 an 19 Joer déi séierst um Handy, mat engem Duerchschnëtt vun 39,9 Wierder. Tëscht 29 an 39 Joer kréien d'Leit eng Moyenne vun 32 hin, eng Zuel, déi op 28 Begrëffer erofgeet bei deenen tëscht 39 an 45 Joer. Am längste brauche 50+ Persoune mat 26 Wierder.

Verschidde Techniken, fir ze tippen

Déi Technik, déi am heefegste gebraucht gëtt, fir um Smartphone e Message ze schreiwen, ass déi mat den 2 Daumen. Méi wéi 82% vun de Leit, déi bei dëser Etüd matgemaach hunn, tippen op dës effikass Manéier, déi eng Moyenne vun 38 Wierder an der Minutt erméiglecht. Mat engem Daum oder engem oder zwee Zeigefanger kënnt een op 25 bis 32 Begrëffer an dem selwechten Zäitraum.

D'Autokorrektur ass mat Bléck op d'Vitess eng grouss Hëllef: Ganzer 43 Wierder kënnen a 60 Sekonne getippt ginn.

Vum Smartphone op de Computer



Fir déi Leit, déi méi séier schreiwe wëllen, ginn et e puer Léisungen. Et kann op de Messenger vu Facebook an op d'Browser-Versioun vu Whatsapp zeréckgegraff ginn. Fir Viber kritt een esouguer ee Programm, fir direkt vum Computer aus kommunizéieren ze kënnen. Bei Instagram ass den Chat-Service allerdéngs nëmmen um Smartphone disponibel.