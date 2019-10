Dräi verschidde Forfaite bitt d'Firma un, fir d'Haut-parleure lounen ze kënnen. Se ginn automatesch ersat, wann en neie Modell erauskënnt.

Mëttlerweil kann een alles lounen oder leasen... dowéinst ginn de Residenten an Holland den Ament 3 verschidden Abonnementer ugebueden, fir Sonos Lautsprecher ze probéieren.



Fir 15 Euro de Mount kritt een zwee One-Modeller, déi normalerweis 458 Euro kaschten, fir 25 Euro kritt een nach eng Soundbar "Beam" mat dobäi a fir 50 Euro de Mount profitéiert de Client vun zwee One-Modeller, enger Playbar an engem Subwoofer. Den zweete "Package" kascht ronn 900 Euro an den drëtten e bësse méi wéi 2.000 Euro.

Et kritt een d'Apparater am wäissen an am schwaarzen a se ginn automatesch ersat, wann een neie Modell sollt erauskommen. Déi Leit, déi sech fir dës Offer entscheeden, kënnen hiert Abonnement zu all Zäitpunkt änneren oder annuléieren. Et dauert ongeféier 4 Deeg, fir de Set geliwwert ze kréien. D'Awunner vun Amsterdam kréien esouguer eng gratis Installatioun vun engem Profi ugebueden, well den europäesche Siège vu Sonos ongeféier 20 Minutten vun der hollännescher Haaptstad ewech läit.

E Pressespriecher vun der Firma huet an engem Interview erkläert, dass d'Konzept virun Allem fir déi Persounen intressant ass, deene Fräiheet a Flexibilitéit wichteg ass, sief et a puncto Liwwerung vu Gidder, Entertainment oder Sport. E relativ neie Business Modell an eiser moderner Gesellschaft.

Fir den Amortissement vun der Offer mussen d'Clientë beim Abonnement vu 15 Euro de Mount mat engem Zäitraum vu ronn 30 Méint rechnen, 40 Méint sinn néideg fir de Pak vu 50 Euro. Detailer iwwert eng ähnlech Offer fir de Recht vun Europa huet Sonos nach net matgedeelt.