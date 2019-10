Eng gutt Noriicht fir déijéineg, déi sech Gedanken iwwert hir Privatsphär an de sozialen Netzwierker maachen.

Instagram ass fir ronn eng Milliard Leit weltwäit déi Plaz, wou alles mat Kollegen, Famill, Onbekannten oder Fans gedeelt gëtt. Vu schéine Vakanzefotoe bis gesond Owesiessen - d'Notzer setzen déi Biller online, déi si vun hirer beschter Säit weisen. Verständlech: Op Instagram soll alles perfekt sinn... oder wéinstens perfekt wierken.

Deenen enge User huet et gefall, dass all hir Aktivitéiten am Detail konnte suivéiert ginn, deenen anere manner, ob dat Fotoe sinn, déi "geliked" goufen oder Konten, déi si "followen". All dës Aktivitéite konnte vun den "Abonnenten" gemitterlech an heemlech nogekuckt ginn. Een Dram fir Stalker...allerdéngs geet dëse Spaass dës Woch op en Enn. En Dënschdeg huet d'Plattform déi ëmstridde Funktioun erofgeholl. Dëst betrëfft all Länner op der Welt a gouf esouguer ouni Testphas duerchgefouert.

Duerch déi "Spionage-Funktioun" si vill User mat Froe wéi "Firwat hues du dat Bild 'geliked'?" oder "Wien ass dës flott Fra op der Foto?" konfrontéiert ginn. Fir jalous Leit war dat "gefundendes Fressen", wéi een op Däitsch seet. Domat ass elo awer Schluss.

Den Ament kann ee just nach seng eegen Aktivitéit verfollegen: Wéi eng Persounen hunn engem seng Fotoe "geliked"? Wien huet se kommentéiert? Wat d'Liewen an de sozialen Netzwierker fir sou munch Notzer méi langweileg mécht, ass a puncto Privatsphär awer eng gutt Decisioun.