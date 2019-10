De 16. Oktober geet d'Finanzement-Campagne vu Phonocut lass - eng Maschinn, déi et erméiglecht, seng eege Vinyl-Placke selwer ze "brennen".

Wann ee bis d'Presentatioun gekuckt huet, mierkt een, datt de Gebrauch vun dëser Maschinn zimlech einfach ausgesäit. Et schléisst een eng Audio-Quell wéi zum Beispill ee Computer oder ee Smartphone un an et dréckt een op "Start".

Vun deem Moment un hëlt d'Maschinn den Toun op, deen och masteriséiert an egaliséiert gëtt. Déi eidel Plack, déi eng Mooss vun 10 Zoll huet (25,4 Zentimeter) gëtt gläichzäiteg gravéiert. Et kritt een esou eidel Supporte vun der Firma selwer, dat fir de Präis vun 10 Dollar d'Stéck.

Mat esou enger Plack kann ee bis zu 15 Minutte Musek pro Säit "brennen". Fir ze vergläichen, haten tëscht 5 a 7 Minutten op enger 7-Zoll-Plack (45 Tier) gepasst a ronn 22 Minutten op enger 12-Zoll-Plack (33 Tier).

© phonocut

Dëse Produit gëtt net massiv produzéiert, mä riicht sech éischter un eng méi spezialiséiert Clientèle wéi DJen, déi léiwer mat Placke mixen oder passionéiert Musek-Fannen, déi dësen eenzegaartegen Toun fir hir eege Sammlung wëlle reproduzéieren.

Et kann ee bei der Aventure vu Phonocut aktiv matmaachen, dat mat engem participative Finanzement op der Kickstarter-Plattform. De Start ass an der Nuecht op e Mëttwoch, mat engem Ufankspräis fir de Produit vun 999 Dollar, virgesinn .

Een ähnleche Projet gouf parallel lancéiert, allerdéngs huet den DRC (Desktop Record Cutter) eng liicht Verspéidung a säi Präis ass bei Wäitem net esou intressant. Hei schwätzt ee vu 6.500 Dollar, fir seng Placke selwer ze brennen. Et fënnt een de Link vun der Campagne um Site vu Phonocut.