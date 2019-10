Vun elo u kann een en Helm mat futuristeschem Design bei Apple (online oder am Buttek) kafen.

Den Accessoire soll fir méi Sécherheet, eng besser Visibilitéit a méi Frëndlechkeet am Verkéier suergen.

Eng jonk amerikanesch Start-up verkeeft hire Produit "Lumos Matrix" am Apple Store. Lumos proposéiert den Helm vun der Zukunft fir Leit, déi mam Vëlo, mam Scooter oder mam Skateboard ënnerwee sinn.

Den Helm ass mat LED-Luuchten equipéiert a soll deenen anere Leit am Trafic hëllefen, dem Helm-User säi Behuele besser ze verstoen an ze antizipéieren. Hei gëtt et zum Beispill eng Winker-Funktioun, mat enger Commande um Guidon, wann de Cyclist no lénks oder no riets wäert ofbéien.

Weider kann dësen Accessoire kleng Animatioune weisen, fir d'Opmierksamkeet vun de Leit unzezéien: een Häerz fir méi Récksiicht bei Autosfuerer oder een Ausruffzeechen, wann eng Gefor besteet. De System gëtt duerch d'Telecommande um Guidon gesteiert oder iwwer eng speziell App mam iPhone oder der Apple Watch.

De Set kritt ee bei Apple am wäissen oder schwaarze fir ronn 280 Euro. D'Elementer si waasserfest bei Reen a Schnéi, den Helm kann op bal all Gréisst vu Käpp (56 bis 61 Zentimeter) ugepasst ginn a weit 580 Gramm. D'Batterie huet eng Autonomie vu 4 bis 10 Stonnen, deemno wéi intensiv d'Funktiounen um Helm benotzt ginn. Donieft huet den Helm och den europäesche Sigel an dierf bei eis am Stroossentrafic genotzt ginn.

Eng intressant Neiegkeet, déi potentiell fir méi Sécherheet am Verkéier suerge kann.