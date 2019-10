Dat beseet den neiste Ranking vun der Maartfuerschungsplattform Interbrand, deen um Donneschdeg publizéiert gouf.

Apple hätt deemno e Maart-Wäert vun 234 Milliarden US-Dollar, e Plus vun 9% géintiwwer dem Ranking vun 2018.

Google op der 2. Plaz, wier ëmmerhin nach knapps 168 Milliarden Dollar wäert.

Ier d’Tech-Giganten déi leschte Joren iwwer e risege Sprong gemaach hunn, loung jorelaang Coca Cola an där Wäertung virop. Mat eppes iwwer 63 Milliarden geet et elo just nach duer fir Plaz 5.

Facebook mécht eng Perte vun 12 Prozent a flitt domat aus den Top10 op Plaz 14.