De Vatikan hofft duerch dësen neie Gadget jonk Leit unzezéien. Den "eRosary" ass un eng speziell Gebiet-App ugeschloss.

Fir 99 Euro kann ee sech vun elo un dësen neien, connectéierte Rousekranz kafen, dee wéi ee Bracelet gedroe ka ginn. Aktivéiert gëtt de System wann een d'Zeeche vum Kräiz mécht.

De Rousekranz ass mat der "Click to Pray" App connectéiert, déi et erméiglecht, iwwerall an zu jidder Zäit, fir de Weltfridden ze bieden an de Gospel ze bewonneren. D'App späichert d'Entwécklung vum Proprietär vum Bracelet a proposéiert och Audio a Videoen, fir de Rousekranz besser ze verstoen.

An der App ginn et dräi Manéieren fir ze bieden: Standard, am Bewonnerung-Modus oder no verschidden Themen. De Bracelet selwer ass zesummegesat aus 10 schwaarze Pärelen an aus engem Kräiz aus Stol, deen d'Beweegungen detektéiert a se direkt mat der App deelt.

An engem Communiqué vum Vatikan steet, dass "dëse Projet dat Bescht aus der spiritueller kathoulescher Traditioun mat de leschten technologeschen Entwécklunge verbënnt". De Gadget ass waasserfest a funktionéiert souwuel op Android wéi op iOS.

Et ass net déi éischte Kéier dass déi kathoulesch Kierch d'Technologie benotzt, fir Jonker unzezéien. Lescht Joer koum eng App eraus, déi eng méi reliéis Approche vum Spill "Pokemon Go" proposéiert hat, nieft der offizieller App Click to Pray, déi d'Gebiet iwwerall an ëmmer fir jidderee soll méiglech maachen.