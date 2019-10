Besëtzer vu verschiddene Samsung-Modeller kréie geroden, de Fangerofdrock-Sensor ze desaktivéieren an eng alternativ Spär-Method ze benotzen.

Concernéiert ass d'Gamm Galaxy Note10 an 10+, de Galaxy S10, S10 an den S10 5G. Den Ament kéint all Fangerofdrock déi betraffe Modeller entspären, wann eng bestëmmte Folie op de Sensor gepecht gëtt. Wéi BBC mellt, hätt e Mann aus Groussbritannien op dës Manéier de Smartphone vu senger Fra entspäert, ouni, datt säi Fangerofdrock am Viraus gespäichert gouf.

De südkoreanesche Smartphone-Gigant huet en Donneschdeg matgedeelt, dass et geschwënn en Update géing ginn, fir géint dës Sécherheetslacune virzegoen. Dat eenzegt, wat d'User zurzäit maache kënnen, ass, déi registréiert Fangerofdréck ze läschen an op eng alternativ Spär-Method zeréckzegräifen.