Fir all déijéineg, déi op extravagant Saache stinn, bitt eng russesch Firma elo genau dat Richtegt un: Eng Steve-Jobs-Editioun vum Iphone 11 Pro.

Bei der Entreprise "Mark Caviar" sinn d'Cliente gewinnt, datt deier a luxuriéis Produiten ugebuede ginn, wéi Bling-Bling-Versioune vu Smartphonë mat Edelsteng an aneren Deko-Elementer. Dës Kéier proposéiert d'Firma eng méi "sober" Variant vum Apple-Smartphone.

E bësse méi dezent a méi bëlleg, wéi d'Victory-Diamond-Versioun, déi voller Diamante fir de Basispräis vun e bësse méi wéi 31.000 Dollar ugebuede gëtt, ass déi neiste Kreatioun, déi een Hommage un de Steve Jobs ass.

Besonnesch un dësem speziellen iPhone 11 Pro ass d'Material aus purem Titan an e personaliséiert Detail op der Récksäit, nämlech seng Ënnerschrëft, déi an den Apparat ageritzt gouf. D'Luxus-Mark ass beim Design esouguer nach e Krack méi wäit gaangen, an huet e Stéck vum populäre Steve-Jobs-Pullover an d'Mëtt vum Logo integréiert.

© caviar © Caviar © Caviar

Hei gëtt et allerdéngs net vill Detailer doriwwer oder een Zertifikat, dat beweise kann, datt et tatsächlech e Stéck vum Steve Jobs sengem Pullover ass. Wiem de Risiko egal ass, dee ka sech op eng ganz speziell Editioun vum iPhone 11 Pro fir ronn 6.290 Dollar (mat 64 Go Späicher) freeën. Et gëtt och eng 512 Go Versioun vun dësem Modell fir 7.500 Dollar.

Sech laang Zäit loosse soll ee sech bei dëser Investitioun awer net, well et just eng limitéiert Oplo vun am Ganzen 9 Smartphonen ass.