Etlech Prototyppe wiere schonn am Gaangen op oppener Strooss getest ze ginn. D'Produktioun vum SUV kéint och méi fréi ufänken.

Den nächste Modell, deen aus den Tesla-Fabricken kéint erauskommen, kéint de Model Y sinn. Ee kompakten SUV, deen als Nofolger vum Model X ugekënnegt gouf, ass an de leschten Deeg nawell dacks gesi ginn. Op Twitter a Bloggen, gesäit ee lauter Fotoe vum neien Elektroauto, déi d'Entwécklung vum Modell confirméieren.

Déi Autoe goufen an der Géigend vum Tesla-Sëtz zu Palo Alto a Kalifornien gesinn, awer och um Parking vun der "Gigafactory" am US-Bundesstaat Nevada, wou Batterie produzéiert ginn an am US-Bundesstaat Washington. Ëmmer méi Leit mellen den neie Modell gesinn ze hunn.

U sech sollt d'Produktioun vum Model Y net virum Schluss vum nächste Joer ufänken, fir an Europa Ufank 2021 geliwwert ze ginn. Tesla schéngt allerdéngs am Zäitplang vir ze leien.

Schlussendlech gëtt de kompakten SUV zu Fremont gebaut, ee Modell deen d'Plattform vum Model 3 deelt. Den Elon Musk, CEO vun Tesla, hat bestätegt, dass dës Struktur capabel wier, eng Millioun Autoen d'Joer ze bauen.

D'Produktioun vum Model Y wier och vill manner komplex, well hei 70% vun den Model 3-Stécker fir de klengen SUV benotzt ginn. T