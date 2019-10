Facebook huet 1 Joer virun de Presidentiellen an den USA weider Mesuren ergraff, fir d'Verbreede vu Propaganda a gefälschten Noriichte ze ënnerbannen.

Sou sollen an Zukunft staatlech kontrolléiert Medien, wéi zum Beispill déi russesch Televisiounschaîne Russia Today, och deementspriechend markéiert sinn. Fir esou Medie misst méi Transparenz gëllen, well se d'Meenunge kënne beaflossen.

Facebook wëll och méi staark géint d'Verbreede vu sougenannte Fake News virgoen. Sou soll zum Beispill bei der Plattform Instagram ee Pop-Up gewise ginn, wann eng Noriicht gedeelt gëtt, déi vun onofhängegen Experten als falsch deklaréiert gouf.

Zanter de Presidentiellen am Joer 2016 an den USA stinn Online-Plattformen verstäerkt ënner Drock. Déi amerikanesch Autoritéite ginn dovun aus, dass Russland eng koordinéiert Manipulatiounskampagne lancéiert hat, fir d'Walen ze beaflossen, an dat och iwwert déi sozial Netzwierker.

De Chef vu Facebook Mike Zuckerberg sot e Méindeg, dass sech zanter 2016 d'Walen verännert hätten, Facebook awer och. Hie wier optimistesch, dass een elo besser op sou Attacke preparéiert wier.