Krazen, këddelen, pëtzen, heemelen... eng Ekipp vu Fuerscher huet eng kënschtlech Haut entworf, déi eisem Smartphone e mënschlechen Touch gëtt.

Net nëmmen de Smartphone ka vun dëser "Haut" profitéieren, mä all Typ vun Apparat kéint domadder equipéiert ginn, fir, wuertwiertlech, a Kontakt ze kommen. Bis elo gouf verhënnert, dass Maschinnen ze no un hiren Environnement kommen. D'Tendenz schéngt vun elo un éischter ëmgedréint ze sinn, och wann et hei nëmmen ëm een Experiment geet. Déi eng fannen dës Iddi grujeleg, déi aner éischter intressant.

© Marc Teyssier

Nodeems se geléiert hunn ze goen, sech auszedrécken, d'Stëmm ze erkennen oder och nach matzedenken, kéinte Roboter elo och spieren. Fuerscher vun der Universitéit vu Bristol, vun der Sorbonne a vun Télécom Paris hu sech op déi mënschlech Haut baséiert, fir eng nei kënschtlech Textur ze produzéieren. De Prototyp soll de Kontakt tëscht der Maschinn an dem Mënsch mat Hëllef vun enger Silikon-Membran erhéijen.

D'Textur gouf mat Sensoren equipéiert fir all Gefill, wat mir als Mënsch kennen, mam Apparat ze deelen. "D'Struktur vun der Haut gouf esou genee wéi méiglech nogemaach", esou de jonke Fuerscher Marc Teyssier, deen aktuell seng Thees iwwer de sozialen a gefillsméissegen Touch am Domän vun der Interaktioun tëscht Mënsch a Maschinn zu Paräis fäerdeg mécht.

© Marc Teyssier

Am Kader vun hire Fuerschungen hunn d'Wëssenschaftler d'Coque vun engem Smartphone entworf, déi mat dëser Haut iwwerdeckt ass. Ee Message-Service gouf och fir den Test programméiert, wou d'User mat Hëllef vun dësem Haut-Prototyp hir Gefiller ausdrécke kënnen. Wann een d'Textur këddelt, gëtt een Emoji ugewisen, dee laacht.

Et ginn natierlech vill méi eescht Applikatioun vun dëser "Skin On"-Interface, wéi zum Beispill am Kader vun enger robotiséierter Prothees, déi esou kéint verstoppt a gläichzäiteg kontrolléiert ginn. Aner Firme wieren och schonn intresséiert, am Kader vun engem Assistent-Roboter oder fir méi reaktiv a realistesche Sex-Poppen, ënner anerem. Eent ass sécher: de jonke Fuerscher huet op alle Fall mat senger Equipe eng vun den Technologie vun der Zukunft grad presentéiert.

An och wann dëst Material net fir de Verkaf geduecht gouf, huet de Marc Teyssier verséchert, dass d'Produktioun vun esou enger Haut a 5 Minutte kéint nogemaach ginn.