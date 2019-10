Zanter e puer Woche kënnen iOS- an Android-User hiren Handy méi däischter astellen. Verschidden Appen haten dës Optioun och schonn eenzel ugebueden.

Bis elo konnt net bewise ginn, dass esou een “dark Mode” eis A géif schounen, allerdéngs géif et aner Avantage ginn.

Den däischteren Design kann effektiv ee gudden Impakt op d’Autonomie vum Smartphone hunn, dat war scho bekannt. Dat positiivt Resultat ass awer nëmmen op Apparater ze moossen, déi mat engem OLED-Ecran equipéiert sinn. Ee Blogger huet elo erausfonnt, wéi vill Batterie hei tatsächlech gespuert gëtt, andeems hie fir dësen Test zwee iPhone 11 Pro benotzt huet.

Beim éischte Smartphone gouf den “dark Mode” aktivéiert, bei deem Aneren net. Am Video gesäit een, dass se allebéid voll opgeluede goufen an nieftenee geluecht. Fir d’éischt ginn déi zwee Smartphonen net benotzt an et mierkt ee schonn een Ënnerscheed no zwou Stonnen: 88 Prozent mam “dark Mode” géint 83 Prozent ouni. Den Ecart gëtt nach méi grouss no zwou weidere Stonnen, wou Twitter benotzt gouf. Wann de Smartphone mat “light Mode” nach 57 Prozent Batterie uweist, ass de méi däischteren Design nach bei 72 Prozent. Déi zwou nächst Stonne goufe Videoen iwwer YouTube gestreamt, mat engem Ënnerscheed vun 23 Prozent tëscht “light” (20%) an “dark Mode” (43%).

E bësse méi wéi eng Stonn drop huet den iPhone 11 Pro mam “light Mode” de Kampf verluer, seng Batterie war komplett eidel. Dee Moment war den däischteren Ecran um selwechte Modell nach bäi 30% Akku.

Et gëtt allerdéngs nach drun erënnert, dass dësen Test nëmme bei Smartphone mat engem OLED-Bildschierm gëllt, wéi beim Samsung Galaxy S10 oder Note10, Google Pixel 4, Oppo K5, Realme X2 Pro oder och nach beim Huawei Mate 30.