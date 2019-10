An der Täsch oder permanent no beim Ouer, et ass ee gewinnt, säi Smartphone ëmmer no beim Kierper ze halen.

Allerdéngs misste mer alleguer dës Gewunnechten opginn. Der franséischer Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) no sinn d’Strale vun den Apparater, déi virun 2016 verkaf goufen, vill ze héich. Iwwert déi lescht Joer huet de System, fir déi Miessungen ze maachen, geännert. Et geet drëm, erauszefannen, wéi vill Energie de Kierper iwwert d'Strale vum Handy absorbéiert. Méi al Apparater goufen op enger Distanz vun 2,5 Zentimeter vum Kierper getest, eng Norm, déi zanterhier awer vill méi streng ginn ass. D’Emissioune vu Stralen ginn elo op enger Distanz vun 0,5 Zentimeter vum Kierper gemooss, wat mat sech bréngt, dass Apparater, déi deemools d’Norm respektéiert haten, hautdesdaags net méi als konform kënnen ugesi ginn. Am Moment goufen nach keng kriibserreegend Effekter bewisen, allerdéngs, bis nei Etüde publizéiert ginn, recommandéieren déi franséisch Autoritéiten, den Handy net ze no um Kierper ze droen. Och an der Nuecht soll ee wa méiglech eng gewëssen Distanz zum Apparat halen an en och am Beschte komplett ausmaachen.