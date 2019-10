Apple recommandéiert, den neisten Update nach virum 3. November duerchzeféieren, fir weiderhi vu Servicer wéi dem App Store profitéieren ze kënnen.

Leschte Weekend krute Proprietäre vu verschiddenen Apple-Modeller eng Notifikatioun ugewisen, dass verschidde Funktioune vum Smartphone kéinte verluer goen, wann d'Notzer hiren Apparat net géinge matzäit updaten. Déi neist Versioun vun iOS soll virun e Sonndeg um Mëtternuecht installéiert ginn, soss muss se mat Hëllef vun engem Computer op de Smartphone geluede ginn.

Betraffe Modeller sinn den iPhone 5 an den iPhone 4s, déi nach relativ vill am Ëmlaf sinn. Op méi alen iPad-Modeller ass déiselwecht Warnung ugewise ginn, dat um iPad 2, 3, 4 an um iPad mini (mat enger SIM-Kaart).

Den Update op iOS 9.3.6 oder 10.3.4 ass fir d'GPS-Lokalisatioun wichteg, fir e Rollover-Problem bei der GPS-Zäit ze verhënneren. Vun der GPS-Lokalisatioun hänkt zum Beispill och den Datum an d'Auerzäit of, déi fir Applikatioune wéi den Internetzougang, App Store, iCloud oder de Message-Service eng grouss Roll spillen.

All Informatiounen iwwert dëse wichtegen Update fënnt een um offizielle Site vun Apple.