Eng Ofkierzung fir d'Haus ze steieren, amplaz een Timer ze setzen, dat ass déi nei Léisung déi de schwedesche Ris mat engem Knäppche proposéiere wëll.

De System vun Ikea fir säin Haus méi intelligent ze maachen, kritt Nowuess mat engem physesche Knäppchen, deen doheem egal wou installéiert ka ginn. Wann de System bis aktivéiert gëtt, kënne lauter Apparater, Luuchten oder Plazen am Haus kontrolléiert ginn.

Mat engem Klick gëtt d'Luucht méi schwaach agestallt, d'Kachplack gëtt ausgemaach an d'Musek gëtt méi lues gedréint. Dat alles geschitt gläichzäiteg a gëtt am Viraus vum Proprietär virprogramméiert.

De Knäppche gëtt an d'Famill vum connectéierten Haus integréiert, eng Gamm vu Produiten, déi schonn a verschidde Länner ënnert dem Numm Tråfdi ze fanne ass. Et brauch ee schonn eng kompatibel Passerell, fir dass déi verschidden Elementer ënnertenee kommunizéiere kënnen. Duerch eng kleng Batterie huet de Knäppchen eng Autonomie vun zwee Joer. Ikea ass fir praktesch Detailer bekannt, wéi de Recycling oder d'Ersetze vu Stécker, hoffentlech ass et och hei de Fall.

Allerdéngs goufe nach keng Detailer iwwert ee méiglechen Datum oder de Präis vum Produit publizéiert. De Knäppche krut awer schonn eng Autorisatioun vun der amerikanescher Federal Communications Commission (FCC) mat der Ënnerstëtzung vum TÜV Rheinland.