Déi nei Streaming-Plattform vun Apple ass och zu Lëtzebuerg online, mat enger gratis Testphase.

Et war scho méi laang bekannt, ma elo ass Apple TV+ ass mat enger neier Offer um Marché vun der SVoD ukomm. Hei geet et net drëms, de risege Katalog vun Netflix ze iwwerhuelen, de Choix ass awer am Momentrelativ kleng gehale ginn. Et muss een awer soen, dass de Contenu fir den Ufank intressant ass: Science-Fiction mat "For all Mankind", "See" suergt fir méi Fantasy an och déi Kleng goufen net vergiess mat, ënner Anerem, "Snoopy am Weltall". Een Documentaire iwwer Elefante gëtt och proposéiert.

Drama a Komedie ginn och grouss geschriwwe mat "The Morning Show" oder "Dickinson".

Apple huet sech och entscheet, fir eng hybrid-Léisung bei der Publikatioun vun de Serien. Tëscht all den Episode beieneen oder eng Folleg pro Woch wéi op der klassescher Tëlee, den Iwwerraschungseffekt ass intakt. Zum Beispill ginn am Moment nëmmen 3 oder 4 Episoden vun den éischte Saisone gewisen, esou kann ee sech déi verschidde Saachen ukucken a gespaant op de Recht sinn. Aktuell gi 17 Stonne Programm proposéiert, perfekt fir de laange Weekend, dee richteg vun Apple ausgewielt gouf, fir déi nei Plattform weltwäit ze lancéieren.

Fir Apple TV+ ze genéissen, gëtt déi speziell App benotzt, déi schonn op de meeschten Apparater virinstalléiert gouf. Déi App kann een och fir aner Servicer benotzen, wéi Netflix oder Amazon Prime.

Bis ee Joer gratis Abo

Fir all déi Leit, déi een Apple-Produit an de leschte Méint kaf hunn, ausser Apple Watchen, gëtt et eng extra Iwwerraschung mat engem gratis Abo vun engem Joer bei Apple TV+. Déi éischt Rechnung géif also deemno am November 2020 kommen. Esou kann een den neie Service wierklech uerdentlech testen a genéissen.

Wann een dës Optioun net proposéiert kritt, kann een déi Basis-Offer vu 7 Deeg unhuelen. Duerno bezilt een dann 4,99€ pro Mount. Am Géigendeel zu Netflix gëtt et bei Apple just ee Präis, mat Accès zu der 4K Dolby Vision oder Atmos Qualitéit an der Méiglechkeet bis zu 6 Ecrane gläichzäiteg ze benotzen. Den Abo gëtt automatesch mat der Famill gedeelt, wann esou eng Optioun configuréiert gouf.