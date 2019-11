Eng rezent Etüd vum EUIPO (European Union Intellectual Property Office) weist, dass 51% vun de jonken Europäer nach näischt piratéiert hunn.

Dës Zuelen ënnersträichen, dass den Ament an Europa e Mentalitéitswiessel amgaangen ass, och wann nach Filmer, Musek, Serien oder aner Inhalter op illegaler Basis erofgelueden, gestreamt oder gekuckt ginn. D'Astellung vun de jonken Europäer schéngt ëmmer méi a Richtung legale Streaming ze goen.

D'Internet-Gewunenschte vu jonke Mënschen tëscht 15 a 24 Joer aus den 28 EU-Memberstaate goufen am Kader vun der EUIPO-Etüd matenee verglach. 2016 gouf schonn de selwechte Sondage gemaach. Méi wéi d'Halschent vun de befrote Leit huet verséchert, keng illegal Methode benotzt ze hunn, fir un digital Inhalter ze kommen. Virun dräi Joer waren et nëmme 40%.

© euipo

Bei deenen, déi Contenuen erofgelueden hunn, gëtt nach ënnerscheet tëscht deenen, déi et fräiwëlleg gemaach hunn, an deenen, déi net doriwwer Bescheed woussten, dass et illegal wier. Zu Lëtzebuerg läit den Taux vun de Leit, déi et bewosst gemaach hunn, bei 29%, wat däitlech manner ass, wéi an där Etüd aus dem Joer 2016. Do waren et 16% méi. Déi europäesch Moyenne läit bei 21%, Litauen schneit am schlechtsten of mat enger Moyenne vu 45% an Däitschland geet mat 13% mat guddem Beispill vir.

© euipo

Wéi et schéngt, passt déi jonk Populatioun ëmmer besser op d'Geforen op, deenen een am Internet begéint. Donieft gi si vun Aboen ugezunn, déi onbegrenzten Accès op Inhalter aus dem World Wide Web ubidden. Dëst géing d'Baisse vum illegale Streaming an Europa erklären.