Déi zwee sozial Reseaue maachen alles, fir méi brav ze sinn, obwuel Villes net richteg leeft. Eng nei Mesure suergt scho fir Kritik a vill Kreativitéit...

Facebook an Instagram hunn decidéiert, an hirer Auswiel vun Emojien ze raumen. All déi Smileyen an onschëlleg faarweg Biller, déi eis Noriichten ergänzen, fir de Message méi witzeg, méi eescht oder méi romantesch ze gestalten, ginn iwwerschafft.

Verschidde vun dëse Biller si wuel ganz onschëlleg, well dräi vun hinne stinn am Viséier vun der Plattform. Déi zwee Reseauen hunn och dowéinst hiert Reglement viru Kuerzem ugepasst.

D'Piisch, d'Aubergine an d'Drëpse Waasser stéieren déi Responsabel bei Facebook.

Déi dräi Biller gesinn u sech léif aus, mä ginn als "ze sexy" jugéiert a ginn a verschidde Fäll verbueden. Een dovunner ass, wa se vun hirem originale Sënn detournéiert ginn, zum Beispill wann d'Aubergine fir ee Penis gebraucht gëtt oder d'Piisch, fir den Hënner ze beschreiwen.

Déi dräi Emojie kënnen also net méi op Instagram oder Facebook an engem sexuelle Kontext publizéiert ginn. Déi Fotoen, déi dës Biller benotzen, fir intim Deeler ze verstoppen, sinn och net méi erlaabt.

Facebook verdeedegt sech, andeems hei keng Zensur applizéiert gëtt, mä Sex-Aarbecht oder pornografesche Contenu sollen op kee Fall ënnerstëtzt ginn. Wann d'Emojien näischt mat enger sexueller Offer ze dinn hunn, däerfen se "normal" benotzt ginn.

D'Kritik, déi am meeschten zréckkënnt, ass, dass Facebook iwwerdreift a gläichzäiteg net genuch mécht. Aner Emojie kéinte fir geheim sexuell Message benotzt ginn, och wa se manner verbreet sinn. Eng Banann, eng Baguette, eng Rakéit, eng Kiischt, den Hot Dog, eng Lutsch, d'Stärzeeche Kriibs (wat definitiv wéi eng 69 ausgesäit) oder och nach ganz einfach d'Zong.

Vläicht war dës Initiativ gutt gemengt, mä et kann ee sech schonn d'Reaktioun vun eise franséische Nopere virstellen, wann d'Benotze vun der Baguette op eemol géif limitéiert ginn...

Apple gëtt gender neutral

Dogéint huet Apple een Update vu sengen Emojien ugekënnegt, deen een neutrale Genre soll virgesinn, fir méi Inclusioun ze garantéieren. Et ginn also geschwënn dräi Versioune vun enger Persoun, déi zum Beispill rosen ass: weiblech, männlech an neutral.