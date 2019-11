De soziale Reseau kritt een neie, faarwege Logo, op deem den Numm vun elo u grouss geschriwwe gëtt.

Einfach an effikass: D'Faarwe blo, gréng, rout a giel sollen déi breet Palett un Applikatioune representéieren, déi alleguer vu Facebook ofstamen. Am Communiqué, deen e Méindeg online gesat gouf, gëtt betount, dass "d'Leit wësse sollen, wéi eng Firmen déi Produite produzéieren, déi se benotzen".

Nieft dem éischte soziale Reseau vun der Welt, dee viru 15 Joer an d'Liewe geruff gouf, proposéiert d'Entreprise eng ganz Rëtsch Zerwisser: WhatsApp a Messenger, fir mateneen ze kommunizéieren, den Oculus-Brëll, de professionelle Reseau Workplace, déi connectéiert Ecrane Portal a Calibra, e virtuelle Portmonni.

D'Plattform präziséiert, dass déi verschidden Applikatiounen dacks déi selwecht Infrastrukturen zanter Joren deelen, an dass vill Ekippen zesummeschaffen. Facebook huet Instagram (gielen, rouden a mofe Logo) 2012 fir eng Milliard Dollar ofkaaft a WhatsApp (grénge Logo) huet Facebook 19 Milliarden Dollar viru 5 Joer kascht. Beim Verkaf gouf versprach, dass déi eenzel Strukturen hir Onofhängegkeet behale géingen... elo sinn déi 4 Faarwen alleguerten an engem eenzege Logo dran.

Vill Plaz, vill Leit, vill Power



Duerch seng verschidden Zerwisser ka sech Facebook mat sengen 2,4 Milliarden User nawell bretzen. Allerdéngs gëtt hinne reprochéiert, ze vill Muecht ze hunn. Virun allem amerikanesch Politiker weise sech am Kader vun der Entwécklung vum Reseau a senge Satellitten ëmmer méi skeptesch.

D'Elizabeth Warren, déi fir d'US-Presidentschaftswalen 2020 kandidéiert, wënscht sech, dass grouss Nimm aus der Silicon Valley manner Pouvoir solle kréien, well se, hirer Meenung no, d'Privatsphär vun de Konsumenten net respektéieren an hir Roll, eis Demokratie ze beschützen, ëmmer nees vergiessen.

De Mark Zuckerberg, CEO vu Facebook, huet verséchert, hie wier "prett, fir ze kämpfen" a géif Regierunge viru Geriicht huelen, wann esou Situatioune géife Realitéit ginn.