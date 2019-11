Publicitéit, Ëmfroen, Enquêten... de fixen Telefon gëtt dacks fir kommerziell Zwecker mëssbraucht.

Vill Firme benotzen dës Method, fir u potentiell Clienten ze kommen. Eng Manéier, fir Marketing ze maachen, déi de Leit awer dacks op d'Nerve geet. Lescht Joer hat eng Zäitschrëft am Kader vun enger Etüd erausfonnt, dass méi wéi 80% vun de Leit a Frankräich esou Demarchen "nerveg" fannen, well se "ze frequent" sinn. Fir dëst ze verhënneren, huet Panasonic en Apparat op de Maart bruecht.

Wéi sollen onerwënschten Uriff blockéiert ginn?

Panasonic bitt zwee Modeller fir ronn 50 Euro un: KX-TGH710 an KX-TH720. Op béiden Apparater muss deejéinegen, deen urifft, e Code antippen, fir un déi Persoun weidergeleet ze ginn, déi areecht soll ginn. Vu dass déi meeschten Uriff, déi hei betraff sinn, vu Robotere gemaach ginn, ka kee Code agetippt ginn, an esou gëtt den Uruff automatesch refuséiert.

Wann e Mënsch uruffe sollt, gëtt et och eng manuell Léisung. No all onerwënschten Uruff brauch ee just op e Knäppchen ze drécken, fir dass déi Nummer net méi stéiere kann. Eng praktesch Léisung, fir géint Belästegungen oder Telefon-Terror virzegoen.

Mam Smartphone ass et natierlech och méiglech, déi Nummeren erauszefilteren, déi zougelooss solle ginn oder net. Dofir brauch ee just an den Historique vun den Uriff ze goen an do all eenzel Nummer ze blockéieren, déi ee wëll. Dës Manéier funktionéiert esouwuel op iOS wéi op Android.

Op verschidde Modeller ass et och méiglech, eng Funktioun z'aktivéieren, déi automatesch all onbekannten Uruff op de Repondeur leet, ouni den Telefon schellen ze loossen. Eng éischter radikal awer einfach Method, déi praktesch ass, wann een dacks ugeruff gëtt.