Den offizielle Start vum neie Streaming-Service vun Disney ass den 12. November fir d'USA, Kanada an Holland virgesinn.

Et ass méi wéi sécher, dass dëse Streaming-Déngscht eng grouss Konkurrenz fir Netflix wäert duerstellen.

Och Apple huet eng eege Plattform fir Filmer a Serien op de Maart bruecht. Vum 1. November u kënnen do Filmer a Serië gekuckt ginn. Mat Bléck op d'Auswiel ass d'Zuel bei Disney + allerdéngs vill méi imposant wéi bei Apple TV+.

Wéini den neie Service vun Disney an Europa lancéiert gëtt, war bis ewell net bekannt. An enger Telefonkonferenz huet d'Walt Disney Company méi Detailer iwwert de Stéchdatum matgedeelt: Den 31. Mäerz kënnt Disney + a Frankräich, England, Däitschland an a Spunien eraus. Aner Länner musse sech nach gedëllegen.

Vum 12. November u kënne sech d'Awunner an den USA, Holland a Kanada op déi fonkelnei Offer freeën. Eng Woch méi spéit kënnen d'Leit an Neiséiland an an Australien dovu profitéieren.

De weltwäite Konzern huet allerdéngs wärend der Konferenz präziséiert, dass verschidde Contenuen net fir all d'Abonnenten disponibel wäerte sinn, wéi dat schonn op Netflix de Fall ass. Esou kann ee bestëmmte Filmer oder Serien a verschiddene Länner net kucken, deemno wéi d'Filmrechter definéiert goufen.

Eng Saach ass sécher: Vun Ufank u solle méi wéi 600 Titele ugebuede ginn, wat e groussen Ënnerscheed zu Apple TV+ ass. Klassiker vun Disney si mat dobäi, grouss Produktioune vu Marvel (wéi zum Beispill Avengers : Endgame), Filmer wéi Star Wars, awer och originale Contenu vum Disney Channel. Nei Kreatiounen, déi nëmme fir de Streaming-Service virgesi sinn, solle schonn an der Produktioun sinn. Dorënner fënnt een etlech Serien aus dem Marvel-Universum.