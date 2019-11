Jidderee kennt de Phenomen - jiddereen ass genervt dovun: Mat der Zäit léisst d'Batterie vum Smartphone séier no.

Mat e puer Handgrëffer kann d'Batterie vum Handy geschount ginn. Als éischt sollen d'Notzer an de Smartphone-Astellunge kucken, wéi eng Appen am meeschte Stroum verbrauchen. Bei iOS fënnt een dës Statistik ënnert "Batterie", bei Android ënnert "Akku".

Bekannt fir hiren héije Stroumverbrauch si Facebook, Instagram oder Tinder. Amplaz d'Appen ze benotzen, kënnen d'User och iwwert en installéierte Browser op Facebook & Co. zougräifen.

Hëllefräich ass et och, wann een d'Funktioun "Standortdienst" desaktivéiert an astellt, dass de Standuert just beim Gebrauch vun der App lokaliséiert gëtt.

Eng weider Moossnam ass et, ze préiwen, op d'Lite-Versioune vu bestëmmten Appe fir Android-Apparater wierklech Akku-Lafzäit spueren. Och d'Hellegkeet kascht vill Energie. Et wier e Versuch wäert, ze testen, ob een zum Beispill mat 65% Hellegkeet eens gëtt, amplaz mat 90% oder 100%.

Zu gudder Lescht soll Streaming beschtefalls vermeit ginn, och wann et gemittlech ass, owes am Bett Serien oder Musek ze streamen. Hei wier et besser, wann de Contenu iwwer WLAN am Viraus erofgelueden an offline gespäichert gëtt.