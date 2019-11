Google huet eng ganz Partie Ännerunge fir d'Startsäit vun der Video-Plattform ugekënnegt.

D'Zil vun dësem Update ass et, esou séier wéi méiglech u ganz ville Funktiounen ze kommen an dat direkt vun der Homepage un, ouni onbedéngt d'Säit vun engem Video besichen ze mussen.

D'Videoen solle méi imposant ugewise ginn, dat heescht d'Biller gi méi grouss, awer och den Text gëtt méi laang, wa néideg. Dës Këschte solle vill méi Optiounen uweisen: et kann een zum Beispill een Abléck vum Video kréien, oder de Clip an eng Lëscht bäisetzen, fir méi spéit ze kucken.

Esou kann ee lauter Videoen fir méi spéit späicheren, ouni d'Diffusioun vun engem anere Clip z'ënnerbriechen. Nei ass och de Numm vum Kont oder vum Kënschtler ënner all Video fir ze wëssen, wouhier d'Biller kommen an ob et sech ëm eng offiziell Säit handelt.

Et wäert och méiglech sinn, Suggestioune vu Konten ze läschen, déi een net kucke wëll. Eng Optioun, déi och an der mobiller App rezent bäigesat gouf. Dës Modifikatiounen um Tablet funktionéiere souwuel op Android wéi op iOS.

Duerno wëll Google eng Säit proposéieren, wou all User fir sech entscheede kann, wéi ee Video uewen op der Startsäit stoe kënnt. All YouTube-Kont gëtt esou personaliséiert, eppes dat de Leit nach méi Komfort soll bréngen.