D’Raumfaart-Entreprise Space-X dreift säi Plang virun, fir e globalen Internet-Zougang, fir jidderee vum Weltall aus.

De Projet nennt sech Starlink, a gesäit vir, ronn 42.000 kleng Satellitten op Orbit ze bréngen, déi all Punkt op der Äerd mat mobillem Internet beliwwere kéinten.

E Méindeg den Owend ass an deem Sënn eng weider Falcon-9-Rakéit gestart, mat 60 där Mini-Satellitten u Bord. Et war déi zweet "souzesoen" Liwwerung an deem Sënn. Weider 20 soll et der eleng dëst Joer nach ginn.