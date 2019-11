Leschte Freideg gouf de Modell Maxwell X-57 der Press virgestallt, ee Projet, deen zanter 2015 an der Entwécklung ass.

D'NASA gleeft un hire Projet a wollt virun e puer Deeg d'Evolutioun vun hirem klengen elektresche Fliger weisen. Fir 4 Leit ass an der Maschinn Plaz, déi eng Adaptatioun vum italienesche Propeller-Fliger Tecnam P2006T ass. Déi zwee thermesch Motore goufen duerch 14 elektresch Motoren a Lithium-Ion-Batterien ersat.

Bis ewell ass de Modell X-57 nach net geflunn, mä d'NASA huet wëlles, déi kleng Maschinn bis Enn 2020 als Taxi-Fliger fir kleng Distanzen op de Maart ze bréngen.

© NASA Graphic / NASA Langley/Advanced Concepts Lab, AMA, Inc.

Aner Elektro-Fligeren

NASA sinn net déi eenzeg, déi un ëmweltfrëndlech Léisunge fir de Fluchverkéier denken. Et erënnert ee sech un den Solar Impulse vum Schwäizer Bertrand Piccard, dee seng eegen Energie duerch Solarzelle generéiert, awer wou just Plaz fir eng Persoun ass. Och Airbus huet dëse Summer ee klengen elektresche Fliger, den E-Fan, iwwert den Äermelkanal fléie gelooss.

Wat den Impakt vum thermesche Fluchverkéier op d'Äerderwiermung ugeet, ass den Elektro-Fliger mat 2% vum Co2-Ausstouss eng positiv Léisung. Allerdéngs ginn et nach vill ze vill technesch Problemer. Elektro-Motore si vill manner staark wéi Turbinnen oder Propelleren a se mussen a gréissere Quantitéiten installéiert ginn, fir iwwerhaapt ee Resultat z'erreechen, wat mat sech bréngt, dass och méi Batterië mussen agebaut ginn. Méi Stäerkt heescht also och méi Gewiicht, wat an der Loft relativ problematesch gëtt.



Airbus huet wëlles, bis 2030 ronn 100 Passagéier an engem Null-Emissioun-Fliger ze transportéieren. Eng aner Léisung wieren Hybrid-Fligeren, bei deenen d'Thermik fir Start a Landung benotzt ginn, a Stroum fir de Vol, well do gëtt manner Energie gebraucht.