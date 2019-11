E moderne Comeback, deen awer e retro-Design huet. E gouf viru Méint ugekënnegt an elo offiziell virgestallt.

Motorola wollt sech net de Maart vum flexibele Smartphone entgoe loossen, dat hu se mat der neier Versioun vum alen RAZR (groussgeschriwwen) deen 2004 erauskomm war. Am Januar 2020 kënnt den razr (klenggeschriwwen) fir de Präis vun 1.499 Euro eraus.

Nach ëmmer am Clap-Format, de grousse Virdeel vun dësem Smartphone ass seng Gréisst, wann en zesummegeklappt ass. Dëst ass ganz praktesch fir den Transport, ouni Kompromëss fir Komfort a Gréisst vun den Ecranen. De Plastik-OLED vu 6,2 Zoll misst hautdesdaags besser ukommen, wéi den deemolegen 2,2 Zoll Bildschierm.

Hei ginn zwou Epoche matenee vermëscht, mä Technologie vun haut mat, ënner anerem, engem physeschen Home-Knäppchen. Modern Qualitéit ouni d'Problemer vun deemools. Wann den rarz bis zesummegediebelt ass, huet Motorola een zweeten, méi klengen Ecran bausse virgesinn. Hei ginn d'Noriichten an Notifikatiounen ugewisen, esou muss een den Handy net bei all Vibratioun opmaachen.

Dësen neie Modell ass net onbedéngt an enger héijer Gamm ze fannen, wat scho fir dee Präis iwwerraschend ass. Hei gouf ee banalen Smapdragon 710 Processor mat 6 GB RAM an 128 GB Späicherplaz virgesinn. Eng kleng 2.510 mAh Batterie mat séierem Oplueden ass och mat agebaut. Performancen, déi u sech missten d'Leit frou maachen, awer net vill méi. Schued fir 1.499 Dollar. Nëmmen eng Kamera gouf hei op déi hënnescht Säit installéiert, de Sensor vu 16 Megapixel hätt och Experten no kéinte méi staark sinn.

Nostalgiker kéinten effektiv hei mam Sammler-Fakt vun dësem Apparat intresséiert sinn, allerdéngs muss een een Operateur fannen, deen d'eSIM ënnerstëtzt. Bis elo ass de Verkaf vum razr nëmmen an den USA virgesinn, Europa gouf bis elo net erwäänt.