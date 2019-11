Vun 2020 u wäerte Compte Courant, Spuerkont, Aktien an aner finanziell Produiten op Google Pay ugebuede ginn.

No Apple a Facebook wëll Google elo seng eege Bank-Offer lancéieren. D'Finanzwelt ass ee vu ville Beräicher, dee mat der Silicon Valley zesummeschafft.

Bis ewell ass nach net vill iwwert d'Offer vu Google gewosst, ausser dass se "Cache" genannt gouf an 2020 an Zesummenaarbecht mat Citigroup an enger klenger Kredit-Kooperativ vun der Stanford University soll op de Maart kommen. Etlech Employéeë vu Google hunn do nämlech schonn e Kont a profitéiere vu spezielle Konditiounen.

Iwwert Google-Servicer kënnen d'Clienten un hir Sue kommen, zum Beispill iwwert de virtuelle Portmonni Google Pay. Der Zeitung Wall Street Journal no misst dësen neie Service bis zu 100 Milliounen nei Clienten bannent engem Joer ulackelen.

Iwwerdeems Facebook amgaangen ass, seng eege Kryptowärung Libra ze kreéieren an Apple eng Kreditkaart zanter Kuerzem proposéiert, schéngt Google mat enger éischter traditioneller Finanz-Leeschtung wëllen ze punkten, nämlech mam Compte Courant, dee spéider och de Kont vun enger klassescher Bank ersetze kéint.

Ee Pressespriecher huet iwwerdeems verséchert, dass Google keng perséinlech Donnéeën aus den Transaktiounen oder dem Gebrauch vun de Konte géif exploitéieren an och keng finanziell Donnéeë un Drëttpersoune verkaf ginn. Si wëllen de Leit hëllefen, méi Saachen iwwert ee virtuelle Wee online ze maachen, ze bestellen an ze kafen.

Nei Banken, déi just um Internet existéieren, offréiere meeschtens méi Flexibilitéit a méi intressant Präisser, well se manner Käschten ze bezuelen hunn. Een neie Finanzmaart, deen aus technologescher Siicht vill ze bidden huet.