Den neien Elektroauto inspiréiert sech um berüümte Modell an ass den éischten 100% elektreschen Auto vu Ford.

Een SUV an een Elektroauto goufen e Méindeg offiziell virgestallt. Den Auto vum amerikanesche Constructeur ass deen alleréischten, deen online virbestallt ka ginn. D'Presentatioun gouf e Méindeg vum britteschen Acteur Idris Elba iwwerholl.

Vun E Méindeg un kann een den Ford Mustang Mach-E virbestellen, d'Liwwerunge si fir Enn 2020 virgesinn. Zwou Versioune stinn zur Auswiel: eng "Propulsioun", wou nëmmen déi hënnescht Rieder aktiv sinn, krut nëmmen een elektresche Motor installéiert. Déi aner Versioun, "integral Transmissioun", krut der zwee fir een 4-Rad-Antrieb.

E puer intressant Punkte kann ee vum neien Auto zréckbehalen, wéi eng Mall vun 100 Liter op der viischter Säit vum Gefier, een Touchscreen an der Mëtt vum Tableau de Bord oder och nach ee System, fir d'Diere mam Smartphone spären oder opspären ze kënnen.

© afp © afp

Sechs verschidde Versiounen, vill Optiounen

Et kann een och tëscht e puer Optioune wielen, fir de Ford Mustang Mach-E nees opzelueden. Den Auto gëtt mat der Software FordPass geliwwert, déi op der Tablett iwwerall gesi kann, wou eng Statioun vu Ford ze fannen ass. Mam Original-Kabel kann een doheem iwwer den normale Reseau 14 Kilometer Autonomie an enger Stonn nees oplueden. Mat enger spezieller Këscht, der Ford Connected Wallbox, kann ee ronn 62 Kilometer Autonomie an enger Stonn nees oplueden.

Déi maximal Autonomie mat enger voller Batterie läit bei houfregen 600 Kilometer, déi zweet Versioun gouf mat enger Leeschtung vun 337 Päerd equipéiert, de Mustang Mach-E kann eng Vitesse vun 100 km/h a Sekonnen erreechen. 6 Modeller gi fir Enn 2020 proposéiert:

Vun der Standard-Editioun, mat enger duerchschnëttlecher Autonomie vun 370 Kilometer mat engem 2-Rad-Antrieb fir 48.990 Euro bis zu der "First Edition" mat integraler Transmissioun fir 69.500 Euro.