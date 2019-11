"And the Oscar goes to...": Entwéckler vun de beschten Appen a Spiller um App Store gi fir d'éischte Kéier wärend enger neier Zeremonie geéiert a belount.

Etlech Kategorien, wéi zum Beispill Transport, Spiller oder fir de Büro, gi fir d'Nominatioune proposéiert. Apple huet e Méinden Owend ugekënnegt, dass een "speziellen Evenement" den 2. Dezember zu New York géif organiséiert ginn. Dat Ganzt fir d'Liblingsspiller an Appe vun 2019 ze belounen. Amerikanesch Medien hunn als éischt eng Invitatioun fir dee speziellen Owend zougeschéckt kritt, mam Titel "Millioune Leit hu se gär, déi Bescht hu se gemaach". This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019 Fir déi speziell Geleeënheet, krut de Logo vum App Store eng gëlle Versioun. Dat ass d'Plattform fir d'Appen um iPhone, iPad a Mac erofzelueden. Genau do fënnt een déi zukünfteg Gewënner vun den "App-Oscaren".