Den Test gëtt an enger éischter Phas an 9 groussen touristesche Stied duerchgefouert, ier duerno d'ganz Welt vun der neier Funktioun profitéiere kann.

D'Iddi dohannert ass, d'Kaarte vu Google méi sozial a méi interaktiv ze gestalten, mat engem séieren Accès zu Empfeelungen iwwer Restauranten oder intressant Plazen, déi onbedéngt musse besicht ginn.

Déi éischt Phas gëtt zu Bangkok, Delhi, London, Mexiko City, New York, San Francisco, Sao Paulo, Tokyo an Osaka gestart. An der Optioun "for you" ginn déi bescht lokal Guiden ugewisen, déi vun aktive User erausgesicht goufen. Et ass och méiglech, dës Persounen op der App ze followen an direkten Accès op hir Recommandatiounen, Kriticken, Fotoen a Lëschten ze kréien.



Weltwäit ginn et net manner wéi 120 Milliounen esou Guiden, déi a 24.000 Stied an Dierfer vertruede sinn. Si deelen alleguer hir Experienzen, andeems si déi Plaze bewäerten a kommentéieren, déi se kierzlech besicht hunn. Fotoe ginn an der Reegel mat publizéiert.

Google Maps soll also méi sozial an einfach gestalt ginn. Facebook gëllt als eng vun de wichtegste Sourcë fir nei Plazen z'entdecken. Déi nei Funktioun vu Google soll op déi selwecht Manéier méi Leit ulackelen.

Eng Neiegkeet, déi grad no der News kënnt, dass d'Iwwersetzung an de Kaarte-Service integréiert gëtt. Hei ass och virgesinn, dass de Smartphone sämtlech Nimm an Adresse weltwäit an der lokaler Sprooch schwätze kann, fir vu jidderengem verstanen ze ginn.