Den Informatik-Gigant wëll nach méi generéis mat den Hacker sinn, déi et fäerdeg bréngen, Android-Smartphonen ze piratéieren.

Google ass amgaangen, d'Primme vum Programm Bug Bounty fir Android drastesch z'erhéijen. Bis viru Kuerzem goufe Beloununge bis zu 200.000 Dollar versprach, mëttlerweil läit de Montant bei enger Millioun Dollar.

Dat Eenzegt, wat ee maache muss, ass de Sécherheet-Chip Titan M ze hacken. Dësen Chip gëtt vu Google an d'Pixel-Smartphonen installéiert. Ee Gewënn, deen esouguer op 1,5 Milliounen Euro klamme kann, well déi amerikanesch Firma ee Bonus vu 50% proposéiert, fir all Attack, déi op Beta-Versioune vun Android (am Developer Preview) festgestallt gëtt.

Wéi kann ee soss nach mat Google Geld verdéngen?

Et kann een awer och mat Google räich ginn, ouni sech elo de Kapp iwwert de komplizéierten Chip ze zerbriechen. De Konzern huet seng Primmen am Kader vun ënnerschiddleche Problemer erhéicht. Wann een et hikritt, ee Code an enger gesécherter Exekutiounszon lafen ze loossen, kann ee bis zu 250.000 Dollar verdéngen, fréier waren et "nëmmen" 200.000 Dollar.

Wann een de Kär vum Betribssystem knackt, kritt een net manner wéi 250.000 Dollar geschenkt. Eng Fuite vun Donnéeë kann engem Hacker bis zu 500.000 Dollar abréngen, wa se bis gemellt gouf. Och d'Ëmgoe vum Sécherheet-Ecran um Smartphone deet dem Portmonni gutt: Hei gëtt d'Belounung op 100.000 Dollar dotéiert.

Wärend de leschten 12 Méint hunn eng honnert Sécherheetsfuerscher vu Google op dës Manéier Sue gemaach. Am Ganze goufe ronn 1,5 Milliounen Dollar ausbezuelt. Déi héchst Primm louch bei 161.337 Dollar.