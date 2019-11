Eng aussergewéinlech Annonce gouf viru Kuerzem vun enger Start-up Entreprise verëffentlecht, déi dat perfekte Gesiicht fir hir Robotere sicht.

Eng Firma, déi de Leit hëlleft, Produite fir praktesch all Secteur ze entwéckelen an ze produzéieren, sicht dat "perfekt Gesiicht" fir hire Client. Geomiq schafft also fir aner Firmaen, wéi zum Beispill eng, déi Robotere fabrizéiert.

Hire Produit soll ee virtuelle Frënd, eng Mëschung aus Mënsch a Roboter, ginn. Aus deem Grond huet d'Start-up eng ëffentlech Sichaktioun gestart, fir 100.000 Pond, ëmgerechent 115.000 Euro, brauche se eng Persoun mat engem "léiwen a frëndleche Gesiicht". Dee Kandidat muss fir dee Präis seng Rechter iwwer deen Deel vu sengem Kierper fir ëmmer opginn.

De Client, deen aus vertrauleche Grënn net genannt gëtt, huet dës Demande virun e puer Wochen agereecht. Geomiq däerf net ze vill Detailer iwwer den Deal publizéieren, mä huet bestätegt, datt de Roboter fir eeler Leit geduecht ass, dofir muss d'Gesiicht ongeféierlech a frëndlech ausgesinn.

De Roboter ass zanter 5 Joer an der Entwécklung a misst d'nächst Joer produzéiert ginn. Ouni Zweiwel gëtt den Interessi an de Schock grouss, wann de Modell bis offiziell erauskënnt: dat mënschlecht Gesiicht, dat de Casting gewonne wäert hunn, wäert also op Dausende vu potentielle Versioune vum Roboter uechter d'Welt ze gesi sinn. D'Ingenieuren hunn zum Schluss nach ënnerstrach, datt si seelen esou eng schwéier Entscheedung hu missen treffen.