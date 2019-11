Wien heefeg an de sozialen Netzwierker ënnerwee ass, weess, dass d'Stäerkt vum Passwuert immens wichteg ass.

Déi meeschte Konte ginn duerch de sougenannte "phishing" gehacked, dat heescht, dass d'Login-Donnéeë gerode ginn, mat Hëllef vun den Informatiounen, déi een op de Profiller vun de User fënnt. Dat sinn zum Beispill dacks d'Nimm vu Kanner oder Hausdéieren, de Gebuerts- oder Hochzäitsdag. Beléift, awer liicht ze hacken, sinn och einfach Kombinatioune wéi 1234 oder 0000.

Cybersecuritéit-Experte roden den Internet-Notzer dowéinst, Passwuert-Phrasen ze benotzen, also Passwierder, an deenen op d'mannst 3 Espacen dra virkommen. 4 Wierder wiere sécher, 5 nach besser, betount d'Kiersten Todt vum Cyber Readiness Institute a fréier Cybersecuritéit-Beroderin vum Barack Obama.

Mëttlerweil gëtt d'Espace-Variant och op Google a Facebook akzeptéiert. Déi sougenannte "Passphrase" ass virun allem praktesch, well d'Leit hir Passwierder gäre vergiessen, zemools, wann Interpunktioun a Grouss- a Klengschreiwung bis am Spill sinn. De Passwuert-Saz ass méi einfach ze verhalen, sou d'Team vu ProtonMail, déi sech mat der Sécherheet vum E-Mail-Service befaassen.

Awer och bei de Phrasë soll dru geduecht ginn, se all puer Méint z'aktualiséieren an net dat selwecht Passwuert fir all d'sozial Netzwierker ze huelen.