De leschte Rapport vum Gartner Institut weist, dass den Duo Samsung/Huawei nach ëmmer déi stäerkste Produzenten am drëtten Trimester bleiwen.

An deem Rapport fënnt een eraus, dass méi wéi 387 Millioune Smartphonen am drëtten Trimester vun dësem Joer verkaf goufen. Eng impressionant Zuel, an awer gouf et hei eng liicht Baisse vu -0,4% gerechent am Verglach mat der selwechter Zäit zejoert wou 389 Milliounen Unitéite verkaf goufen.

Eng global Tendenz déi no ënne weist, wann ee bedenkt, dass vill Neiegkeeten op eis duer kommen, wéi de 5G-Reseau oder nei Modeller vu Smartphonen, wéi zum Beispill deen, deen een diebele kann. Den Institut huet och een intressante Punkt ënnerstrach, an zwar dass déi zwee stäerkst Handysproduzenten weiderhin déi zwou éischt Plaze vum Klassement beleeën, woubäi den Drëtten an de Véierten däitlech Plaze verléieren.

De Start vum iPhone 11 war ganz positiv, an awer verléiert Apple weider Maartundeeler. D'lescht Joer war déi kalifornesch Firma bei 11,8%, dëst Joer am drëtten Trimester nëmme méi bei 10,5% vum weltwäite Smartphone-Verkaf. An Zuele sinn dat ëmmerhi 5 Milliounen Apparater manner. D'Leit schénge méi bëlleg Handye kafen ze wëllen, Apple schéngt dat och verstanen ze hunn a bleift, trotz de schlechten Zuelen, op der drëtter Plaz.

Déi grouss Iwwerraschung kënnt aus China, et ass déi éischte Kéier, dass de verréckte Wuesstem vu Xiaomi sech berouegt huet. De chinesesche Ris huet eng Baisse vu 7,8% vu sengem Smartphone-Ëmsaz publizéiert. Mat 32,3 Millioune verkaaften Unitéiten dëst Joer géint 33,2 zejoert, bleift Xiaomi allerdéngs relativ stabil op der 4. Positioun.

Fir all d'Marken déi betraff sinn, kéint 5G een neien Elan fir hire Business duerstellen.

Déi zwou éischt Entreprisë schénge vum méi luese Marché net direkt betraff ze sinn. Samsung huet 79 Millioune Smartphone verkaf géint 73,4 lescht Joer a klëmmt iwwer 20% Maartundeeler. Huawei huet der dogéint 65,8 Millioune verkaf, ee staarke Sprong no uewen mat den 52,2 Milliounen zejoert an 17% Maartundeeler. D'Sanktioune vun den USA géint déi weltwäit Nummer 2 aus China kritt een hei nach ze spieren, esou den Institut. A China ass de Verkaf explodéiert, ënnert anerem duerch de "Patriotismus vun de strategesche Partner". Eng Manéier fir de Verloscht an Europa ze iwwerbrécken. D'nächst Joer kéinten d'Zuelen deemno wéi liicht aneschters sinn.