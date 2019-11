Mat Scan4Chem kënnen d'Konsumente vun elo un de Barcode vun engem Produit scannen, fir Informatiounen iwwer bedenklech Substanzen ze kréien.

De LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) huet dës App entwéckelt, fir de Leit ze hëllefen, sech selwer an d'Ëmwelt géint héich alarmant chemesch Produiten ze schützen. Hirer Meenung no hunn d'Konsumenten d'Recht, informéiert ze sinn, iwwer wat genee an de Produiten dran ass.

Esou Substanze fënnt een iwwerall: Spillsaachen, Sportartikelen, Miwwelen, Elektroapparater, Kleeder, asw. SVHC-Substanzen (Substance of Very High Concern) si chemesch Produiten, déi ënnert anerem toxesch fir d'Fortplanzung oder kriibserreegend kënne sinn. Verschidde vun hinne kënnen och Mutatiounen am mënschleche Kierper ausléisen a sinn extrem schiedlech fir d'Ëmwelt.

Eng gratis App made in Luxembourg

Nieft dem Scannen an dem Kontrolléiere vun engem Produit, kënne Konsumenten och enger Firma matdeelen, dass se déi Elementer net wëlle benotzen oder kafen. Eng Manéier, fir op eng negativ Wirtschaft Drock ze maachen.

D'App, déi am Kader vum europäesche Projet LIFE AskREACH zesumme mat REACH an CLP Helpdesk Luxembourg entwéckelt gouf, kann ee gratis op Android an iOS installéieren. Scan4Chem gëtt a 14 europäesche Länner lancéiert, als éischt zu Lëtzebuerg, an Däitschland an a Schweden.

Duerno kommen Éisträich, Kroatien, Dänemark, Frankräich, Griichenland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal a Serbien drun. All d'Versioune misste fir Ufank 2020 disponibel sinn. D'Zil ass, déi meescht europäesch Länner bannent 3 Joer ze decken.

D'Recht ze wëssen

Europäesch Bierger musse wëssen, wat se kafen a wat fir Konsequenze verschidde Produiten hunn. Den Artikel 33 vum europäesche Reglement iwwer chemesch Substanzen ass kloer: Firme mussen Informatioune iwwer bedenkleche Substanzen, déi a Produite present sinn, matdeelen. Wann ee User vun der App eng Demande vun Informatiounen un ee Fournisseur schéckt, muss dëse bannent 45 Deeg eng Äntwert liwweren.

An der Äntwert muss präziséiert ginn, ob eng vun dësen SVHC-Substanzen am Produit an enger Konzentratioun vu méi wéi 0,1% vum Gewiicht ze fannen ass.

D'Recht op Informatioun betrëfft "Produiten", dat heescht déi meescht Objeten a Verpackungen, allerdéngs ginn Iesswueren a Flëssegkeeten oder Pudder, wéi Kosmetik, Botzmëttel oder Faarwen, ausgeschloss. Am Fall vun engem zesummegebaute Produit, wéi zum Beispill ee Vëlo, muss de Fournisseur Informatioune matliwweren iwwer alleguer déi Stécker, wéi zum Beispill d'Grëff, déi benotzt goufen.

Produzente kënnen hir Informatiounen an eng Datebank aginn, déi direkt mat der App verbonnen ass, an esou fir all Mënsch disponibel sinn. Wann nach keng Informatioun fonnt gouf, kënnen d'Useren eng nei Demande schécken, fir dee Problem ze léisen. Wat méi Demandë geschéckt ginn, wat den Drock op Produzente méi grouss gëtt.