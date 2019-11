Déi Lëtzebuerger Firma huet d'Kollaboratioun mam Produzent vun elektresche Scooteren Ujet am Domän vun der Machine to Machine Connectivitéit ugekënnegt.

Ujet ass eng héich technologesch Firma mat Sëtz zu Lëtzebuerg, déi Léisunge fir eng innovativ Mobilitéit entwéckelt. Duerch eng Fuerschung vum Material, vun der propperer Energie, vun der Connectivitéit a vum Design soll d'Mobilitéit a Stied nei iwwerluecht ginn.

Den éischte Produit, een Elektro-Scooter, dee vun der Firma entworf gouf, krut etlech Präisser an de leschte Méint, wéi zum Beispill den If Gold Award for Design oder Red Dot Design 2019.

POST Lëtzebuerg ass am Projet involvéiert als Partner fir "Machine to Machine" (M2M) Connectivitéit an enger Welt, wou ëmmer méi Objete matenee kommunizéieren. Den IoT (Internet of Things) wiisst all Dag an d'POST ass ee globalen Acteur an deem Domän.

POST Lëtzebuerg wäert de Reseau fir d'Scootere liwweren, mat enger Léisung fir d'Donnéeën, déi vun den Apparater geschéckt ginn, ze verwalten an ze analyséieren. Esou kann d'Experienz vum Client ronderëm d'Mobilitéit permanent verbessert ginn.

Méi wéi 1,6 Millioun Apparater IoT si mëttlerweil mat enger M2M-SIM-Kaart vun der POST equipéiert. Hir Expertise gouf speziell entwéckelt, fir Objeten ze beweegen, wéi Scooteren, Vëloen oder Autoen a passt dofir an d'Entwécklung vun enger Firma wéi Ujet.

D'Zil ass et, déi Leit déi a Stied wunnen, besser, méi ekologesch, méi séier a méi komfortabel transportéieren ze kënnen. Ujet wëll d'Stied nees méi attraktiv fir Leit maachen, mat enger Mobilitéit déi all Aspekt vum Liewe respektéiert. Nohaltegkeet gëtt an dëser Firma permanent nei erfonnt, fir d'Zukunft méi gréng a méi respektvoll ze gestalten. POST Lëtzebuerg freet sech bei dësem Projet matzemaachen fir esou eng besser Mobilitéit fërderen ze kënnen.