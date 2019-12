An Zukunft solle User wiele kënnen, wéi laang d'Messagë solle visibel bleiwen, ier se komplett am Chat verschwannen.

Op der Kommunikatiounsplattform kann ee mëttlerweil Noriichte läschen, nodeems se verschéckt goufen. Eng Manéier, fir Tippfeeler ze verbesseren oder eng Situatioun ze retten, wann eng Persoun eppes geschéckt krut, dat net fir si geduecht war.

Whatsapp wëll elo ee Schratt méi wäit goen an eng weider Funktioun ubidden: Wéi Snapchat an Instagram sollen och hei bestëmmte Biller an Noriichte just nach fir kuerz Zäit ugewise ginn. Domat wëll een d'Gefill vu Privatsphär verbesseren, dat, nodeems d'Mammegesellschaft Facebook a leschter Zäit dacks vu Sécherheetsproblemer a Fuitte betraff war.

Wann deejéinegen, deen de Message krut, ze laang waart, fir den Inhalt ze kucken, ass et ze spéit. No engem Zäitraum vun 10 Sekonne bis enger Minutt verschwënnt nämlech de Contenu. Dat net nëmmen am Chat-Verlaf selwer, ma och am Archiv vun der Firma soll keng Spuer méi vum Bild oder Text iwwreg bleiwen.

Den Ament funktionéiert dës Optioun just an enger Beta-Versioun vun der App, et muss een also nach e bësse Gedold hunn, ier esou een Timer an de System agebaut gëtt. Et ass awer nach net sécher, ob dës Optioun de Wee an d'Ëffentlechkeet fanne wäert. Vun alle Funktiounen, déi de Konzern Facebook test, ginn der just e puer op de Smartphonen installéiert.