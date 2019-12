An e puer Wochen ass net nëmmen d'Joer 2019 eriwwer, ma och dat zweet Joerzéngt vum 21. Joerhonnert.

Dowéinst ass et héich Zäit, fir ze kucken, wat dës Lescht op Spotify gestreamt gouf. Et ass eng Traditioun op ville Musek-Plattformen, fir Klassementer ze verëffentleche mat de Lidder, Kënschtler a Playlisten, déi am meeschte gelauschtert goufen an engem Joer.

An der Kategorie vun den Artiste fënnt een de Post Malone op der éischter Plaz, virum Billie Eilish an Ariana Grande. Ee vum Post Malone senge Songs fënnt sech esouguer op der 3. Plaz vum Lidder-Klassenent vun dësem Joer. "Sunflower" ass domat net just beim Public gutt ukomm, mä ass och de Soundtrack vum Spider-Man-Film "Into the Spider-Verse". Op éischter Plaz fënnt deen d'Camila Cabello an de Shawn Mendes an hiren Titel "Señorita". Dat virum Billie Eilish mat "Bad Guy".

Wéi eng sinn d'Lidder vun dësem Joerzéngt?



D'Plattform proposéiert dëst Joer een neie Réckbléck mat Fokus op dat lescht Joerzéngt, dat heescht, wéi eng Lidder tëscht 2010 an 2019 am meeschte gestreamt goufen. Un der Spëtzt vun dësem Ranking fënnt een den Drake, an dat virum Ed Sheeran. Dem brittesche Kënschtler säi Song "Shape of You" gouf awer am meeschten ugeklickt bannent de leschten 9 Joer. "Thinking out loud" vum Ed Sheeran ass iwwregens op der 5. Plaz. "One Dance" vum Drake ass op der 2, Post Malone feat. 21 Savage op Plaz 3 mat "Rockstar".

Bei de Frae gëtt d'Ariana Grande nees mat Gold gekréint. D'Rihanna huet sech déi zweet Plaz verdéngt, dat virum Taylor Swift a Sia. D'Queen B, d'Beyonce, ass Nummer 5 am Klassement.

Mat Bléck op d'Playlist "Stëmmung" gouf "feel good" am meeschte gesicht, dat virun "bed", "relax" an "zouversiichtlech".

Chrëschtdag-Rekord

Mat méi wéi 60 Milliounen Dollar a 25 Joer ass de Chrëschtdag-Klassiker "All I Want For Christmas Is You" eng richteg gutt Affär fir d'Mariah Carey ginn.

Dozou koumen dëst Joer nach 3 offiziell Rekorder bäi: Et ass net nëmmen dat Chrëschtdagslidd, wat sech am beschten an den US-Charts fir Solo-Artiste klasséiert huet (op 3. Plaz), ma och dat Lidd, wat bannent 20 Wochen am längsten an de britteschen Top 10 vertrueden ass. Ausserdeem ass "All I Want For Christmas Is You" dee Song, deen am Zäitraum vu 24 Stonnen am heefegste gelauschtert gouf op der Streaming-Plattform. 10,8 Millioune Mol gouf dësen Titel wärend engem Dag gelauschtert. E Chiffer, dee liicht hannert "I Don't Care" vum Ed Sheeran feat. Justin Bieber mat 10,9 Milliounen läit.