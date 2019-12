No an no gëtt den neie Modus op Android 9 an 10 installéiert, fir dass d'Notzer manner Zäit um Smartphone verbrénge sollen.

Google hat dës nei Funktioun wärend der I/O Konferenz am Mee virgestallt. Zanter e puer Méint gëtt de Focus-Modus scho getest a gëtt den Ament weltwäit op Android 9 an 10 installéiert. De Smartphone manner benotzen, dat ass d'Zil vu grousse Firmae wéi Apple, déi eng änlech Funktioun op iOS 12 proposéiert haten. Mat Hëllef vun dëser Funktioun kann ee gesinn, wéi laang ee virum Ecran sëtzt a wéi dacks eng App benotzt gëtt. Donieft kritt een och matgedeelt, wéi vill Notifikatiounen den Dag ukommen a wéi dacks den Handy bannent 24 Stonnen ugemaach gëtt. Bis ewell haten d'Smartphonë just en Timer, fir een dorun z'erënneren, dass een déi Appe manner uklicke soll, op deenen een am Alldag am heefegsten Zäit verschwent. Google erhofft sech duerch dës rezent Initiativ, den Handy-Gebrauch ze reduzéieren. Déi Focus-Versioun soll dem User hëllefen, méi konzentréiert ze bleiwen. Wann de Modus "Ouni Oflenkung" bis aktivéiert ass, ginn d'Notifikatiounen op den Appen, op deenen een onnëtz vill Zäit verbréngt, net méi ugewisen. D'App selwer ka fir e bestëmmten Zäitraum net benotzt ginn an d'Ikon gëtt gro ugewisen. Den Timer kann op 5, 15 oder 30 Minutte gesat ginn oder manuell aus- an ageschalt ginn.