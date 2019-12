Der europäescher Police ass ee grousse Coup am Piratage vun audiovisuellem Contenu a Fälschunge gelongen. Méi wéi 30.000 Säite goufen auserneegeholl.

Et ass ëmmer gutt, wann Onéierlecher gesot kréien, dass d'Autoritéiten alles maachen, fir hinnen nozekommen a se ze fannen. Europol, déi vu Policen aus 18 EU-Memberstaaten an dem amerikaneschen Copyright-Zenter gehollef kritt, huet 30.506 Säite fonnt, déi Fälschunge wéi Medikamenter a piratéierte Contenu wéi Filmer, Musek oder IPTV verdeelt haten.

D'Säite goufen alleguer zougemaach an déi verschidden Unitéiten hunn et esouguer fäerdegbruecht, fir 3 Verdächteger festzehuelen a méi wéi 26.000 Luxus-Produiten wéi Kleeder oder Parfum ze saiséieren. 363 Literen Alkohol, Computeren, Reseauen an aner Informatik-Strukturen goufe beschlagnaamt. D'Enquêteuren hunn och méi wéi 150.000 Euro a verschidde Banke oder Online-Banking-Säite fonnt an agefruer.

Zanter 2014 leeft d'Enquête

Fir dës Operatioun hinzekréien, huet Europol d'Enquêten um Terrain live koordinéiert, déi gesammelten Informatiounen iwwerpréift a Formatioune mat Experten organiséiert, fir Investigatiounen um Internet am Zesummenhang mam Copyright ze maachen. Vill Aarbecht am Hannergrond, déi schéngt seng Friichte gedroen ze hunn.

Déi europäesch Organisatioun huet dat Ganzt viru 5 Joer lancéiert, an Zesummenaarbecht mat Partner aus der ganzer EU am Kader vun der Initiativ "In Our Sites" (IOS). D'Zil ass den Internet eng méi sécher Plaz fir d'Konsumenten ze maachen andeems all d'Länner sech méi no kommen, fir mam private Secteur zesummenzeschaffen.

Aner Enquêten, déi vun Europol gefouert ginn, sinn nach am Gaangen. Déi rezent Sensibilisatiounscampagne "Don't F***(ake) Up" soll d'Leit iwwer d'Gefore vu Fälschungen déi online verkaf ginn informéieren. Hei kritt een och Tipps fir illegal Säiten, oder falsch Profiller op soziale Reseauen an onéierlech Appen ze detektéieren.