Obwuel déi 2 Grënner vu Google net méi dobäi sinn, mécht d'Firma genee esou virun mat der Innovatioun an annoncéiert ee gréisseren Update vum System.

Wann een de Responsabele vum technologesche Ris gleewe kann, ass et déi gréisste Verbesserung vum System an de leschte 5 Joer a méiglecherweis och eng vun de Wichtegsten, zanterdeem dass d'Sichmaschinn online ass.

Google huet heifir ee ganz neien Algorithmus agesat, dee vill méi Saache verstoe kann. Mam Numm BERT fir « Bidirectional Encoder Representations from Transformers » gouf een Netzwierk vun Neuronen gebaut, déi dem System vill méi Kapazitéite ginn, fir länger a méi komplizéierte Requêten ze verstoen. De Leit hir natierlech Sprooch steet hei am Fokus. D'Sichmaschinn versteet een typesche Saz vun engem Mënsch a ka vum selwen déi Wierder erausfilteren, déi net wichteg sinn, fir de Sënn besser ze verstoen. De Kontext vun der Sich gëtt analyséiert an interpretéiert.

An anere Wierder gëtt d'Sichmaschinn méi mënschlech, fir eis besser verstoen ze kënnen.

© google

An engem Beispill versteet ee besser, wat den Update bréngt: Mat der Sich "Stinn d'Estheticiennen dacks op hirer Aarbecht" wëll Google tëscht virum an nom Update vergläichen. Mëttlerweil gëtt de Verb "stoen" mat der Sich verbonnen, woubäi déi al Versioun d'Verb éischter ignoréiert hat, fir prioritär Resultater iwwer Estheticiennen unzeweisen.

15% vun den deegleche Recherchen goufe virdrun ni aginn. Fir dës onberechenbar 15% mat Succès ze meeschteren, huet d'Firma decidéiert, een Algorithmus ze erfannen, deen op kënschtlech Intelligenz baséiert.

Den Update gëtt no a no weltwäit agesat.