MyGuichet.lu – plateforme transactionnelle sécurisée permettant aux citoyens et aux entreprises d’effectuer leurs démarches administratives en ligne – vient de passer un cap majeur : pour la première fois depuis la création de MyGuichet.lu, plus de 500.000 démarches ont été transmises aux administrations luxembourgeoises en moins d’un an ! Ceci constitue une augmentation de plus de 25% par rapport à l’année entière 2018. Géré par le Centre des technologies de l’information de l’État, le levier technologique du ministère de la Digitalisation, MyGuichet.lu et Guichet.lu, son alter-ego informationnel, agissent comme point de contact pour toutes les interactions entre les citoyens, les entreprises et l’Administration luxembourgeoise et leur fournit un accès aux données personnelles dont l’État dispose à leur sujet. Le ministère de la Digitalisation se réjouit de constater que tous les efforts investis dans la plateforme portent leurs fruits. Un des axes stratégiques du ministère est en effet de développer un e-Government plus transparent et efficient en proposant aux citoyens et aux entreprises des services numériques faciles à utiliser, conviviaux, innovants et accessibles à tous. Ces 500.000 transactions confortent encore davantage les excellents résultats obtenus par MyGuichet.lu dans la récente enquête d’opinion commanditée par le ministère sur la perception et les attentes des citoyens en matière de digitalisation.