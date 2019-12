D'Leit schéngen ëmmer manner e schlecht Gewëssen ze hunn, wa se ee Kaddo net gären hunn a probéieren dofir Suen ze kréien.

Ee Chrëschtkaddo soll engem Freed maachen an awer klappt dat net allkéiers. Vill Leit freeë sech de 25. Dezember, mä gläichzäiteg sinn och anscheinend vill anerer enttäuscht a probéieren, hir Kaddoen nees lass ze ginn.

Esou goufen op Chrëschtdag scho méi wéi eng Millioun Annoncë fir onerwënschte Chrëschtkaddoen um Site Rakuten publizéiert, 40% méi wéi zejoert.

Tëscht dem 25. an dem 26. Dezember gi ronn 900.000 nei Annoncen erwaart an 3,4 Milliounen tëscht dem 25. Dezember an dem 3. Januar. Dat sinn Zuelen, déi vum Kantar Büro fir eBay recherchéiert goufen. A Frankräich hu sech 17% vun de Leit bereet erkläert, onerwënschte Chrëschtkaddoen nees ze verkafen. Lescht Joer louch den Taux bei 12%.

Méi wéi een Drëttel vun de Leit fannen dës Praktik och net schlëmm, esou eBay. De Site präziséiert, dass déi Kaddoen, déi am meeschten nees verkaf ginn, si Bicher, DVDen, Spillsaachen an Hightech-Produiten.

Wann dir och an deem Fall sidd an dir hutt net wëlles, äre Kaddo weider ze verschenken, kann een dat op eBay, Rakuten oder och nach Amazon verkafen. Mëttlerweil ginn et och speziell Appen um Smartphone, fir Produiten oder Wuere weider ze verkafen wéi Vinted fir Kleeder oder och nach Facebook Marketplace.