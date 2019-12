Den Impakt vu falschen Noriichten wier katastrophal an de Phänomen wier wäit dovunner sech ze berouegen.

Et soll een iwwerall oppassen an net direkt alles gleewen, wat um Internet gedeelt a geschriwwe gëtt, ausser natierlech op offiziellen News-Säiten. An awer fënnt een online ëmmer méi Noriichten, déi als Zil hunn, d'Leit ze desinforméieren.

De Risk fir d'Demokratien ass no Skandaler wéi Cambridge Analytica bekannt, elo konzentréiert sech eng Etüd vun der israelescher Cybersécherheet-Firma CHEQ a vun der Baltimore University an den USA op de finanziellen a wirtschaftlechen Impakt vu Fake News.

D'Resultat ass kloer: dës falsch Noriichten kaschten der Weltwirtschaft ronn 78 Milliarden Dollar pro Joer. Op der Bourse spiert een den Impakt am Meeschte mat 39 Milliarde pro Joer. Finanziell Desinformatioun kënnt op ronn 17 Milliarden d'Joer. Am Beräich vun der Gesondheet klëmmt de verluere Montant op 9 Milliarden Dollar pro Joer. Déi verschidde Plattforme musse géint de Phänomen beschützt ginn, wat Käschte vu ronn 3 Milliarden all Joer mat sech bréngt.

Déi ganz Welt ass vum Phenomen betraff an eng rezent Etüd vun der New York Times huet bewisen, dass politesch Campagnen fir Desinformatioun ze verdeelen, sech an de leschten zwee Joer verduebelt hunn. Méi wéi 70 Staate goufe vun esou Attacke getraff, déi virun allem Parteien oder Regierungen am Viséier haten. Fir wéineg Geld kann een och Propaganda-Operatiounen organiséieren, fir seng eege Mark ze komplimentéieren oder de Ruff vun der Konkurrenz knaschteg ze maachen.

Sozial Netzwierker wéi Twitter oder Facebook verspriechen ëmmer méi Kontroll, Efforten, déi bis elo bei wäitem net genuch Erfolleg haten. Experte vun der NATO hate viru kuerzem nach bestätegt, dass Autoregulatioun net funktionéiert an dass d'Manipulatioun-Industrie ëmmer méi grouss gëtt. Fir si ass d'Manipulatioun vu Plattformen ëmmer méi einfach an zougänglech.

Keng fake News dofir awer éischter beängschtegend Noriichten fir eis Demokratien an d'Weltwirtschaft, déi ëmmer méi dacks an intensiv vum Phenomen betraff sinn.