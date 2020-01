Informatiounen zirkuléieren online méi séier, wéi ee kucke kann an awer kann een en Deel dovunner op eng zimmlech einfach Manéier kontrolléieren.

Et ginn ëmmer méi Noriichten iwwer Hacker, Piraten a modern Brigangen, déi et fäerdegbréngen, eng Hellewull u perséinlechen Informatiounen um Netz ze klauen. Et mussen net ëmmer Kreditkaarte sinn, et geet schonn duer, wann d'Passwuert vun enger Email bekannt ass, fir Problemer ze kréien.

Dofir soll een op e puer elementar Punkten oppassen. Ugefaange mam Passwuert. Net vill Leit ginn dat zou an awer benotze vill Internet-Useren dat nämmlecht Passwuert fir all hir Konten... sief et Facebook, Email oder Säiten, wou ee sech muss aloggen. Esou brauchen Onéierlecher nëmmen eng Säit ze piratéieren, fir een onlimitéierten Accès op all déi aner Plattformen vum Affer ze kréien. Et gi Softwarë fir Passwierder ze proposéieren an ze späicheren. Et muss een zum Schluss nëmmen ee Passwuert vu Generatore verhalen, wéi Dashlane oder LastPass, zum Beispill.

D'Verbindung ass d'Basis vun all Internet-Aktioun. Mat där fänkt d'Sécherheet un an et gëtt recommandéiert, wa méiglech iwwer 4G ze fueren, wéi iwwer ee gratis Wifi-Reseau. Sief et op der Terrass vun engem Restaurant, am Hotel oder um Fluchhafen, dës Netzwierker gi vu grousse Firme bedriwwen, déi etlech Informatioune sammelen, fir se duerno u Clienten ze verkafen. Dës Servicer sinn och eng ganz beléift Zilgrupp vu Piraten, well vill Leit op enger limitéierter Plaz matenee verbonne sinn. Dofir soll een also säi mobille Reseau éischter benotzen, a wann iwwer de gratis Wifi, da soll ee keng Säiten opmaachen, déi sensibel Informatiounen deelen.

Den Accès vun Appe limitéieren, déi ze vill virwëtzeg sinn, ass och eng gutt Iddi. A verschidde Fäll kéint eng Rechemaschinn Accès op d'Kontaktlëscht vum Smartphone kréien, firwat? Fir Informatiounen ze sammelen an duerno ze verkafen, awer net zu dem Virdeel vum Proprietär. Sief et op iOS oder Android, déi zwee Systemer proposéieren ee Management vun den Applikatiounen, deen et erméiglecht, hiren Afloss um Handy besser an de Grëff ze kréien. Hei si virun allem d'Kamera, d'Adressebuch, de Mikro, d'Lokalisatioun oder och nach déi méi sensibel Informatiounen, déi um Apparat gespäichert sinn.



Wann een net wëll, dass all seng Doten online spionéiert ginn, kann een och am "private Modus" vum Browser surfen, virun allem dann, wann et ëm méi sensibel Informatioune geet wéi Gesondheet, Finanzen oder privat Messagen. Op dës Manéier gi keng oder wéineg Donnéeë beim Surfe matgedeelt an et bleiwen och keng Spuere méi vun den Adressen iwwereg. Chrome vu Google passt do net onbedéngt op d'Privatsphär op, allerdéngs ginn et Alternative wéi Firefox vu Mozilla, déi sech méi op d'Experienz vum User konzentréieren a Blockage proposéiert. Egal wéi ass de private Modus eng méi diskret Léisung.

Säi Facebook-Kont soll een och mol méi genee ënner d'Lupp huelen, fir heiansdo schlecht Iwwerraschungen ze evitéieren. Bei "Publicitéit" fënnt een zum Beispill perséinlech Informatioune wéi seng Aarbecht, Situatioun an der Léift, seng Hobbyen oder aner perséinlech Detailer, déi alleguer kënnen desaktivéiert ginn, fir dass keen dat spéider fir kommerziell Zwecker benotze kann. Ausserdeem soll een och seng Privatsphär checken an och dat, wat aner Leit, déi net onbedéngt mat iech Kolleege sinn, vun ärem Profil kënne gesinn.

E puer einfach Tricken, fir seng Presenz um Netz méi sécher a méi agreabel ze gestalten.