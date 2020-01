Samsung ass zwar nach op der éischter Plaz vum Podium an deem Beräich, mä et wäert net laang daueren, bis dass d'Konkurrenz sech och zu Wuert mellt.

De 5G-Reseau ass bei wäitem nach net iwwerall operationell an awer ass de Marché schonn am Gaangen, sech doriwwer vill Gedanken ze maachen. 2020 misst awer d'5G-Joer ginn, mat ëmmer méi Länner, déi sech fir dës ultra-séier Aventure equipéieren.

Dofir muss d'Technologie um Buedem och capabel sinn, nozekommen. Den Analyste vu Goldman Sachs no misste méi wéi 200 Millioune Smartphonen, déi mam 5G-Reseau kompatibel sinn, dëst Joer verkaf ginn. Dës Zuel ass ongeféier 20 Mol esou héich wéi d'Verkafszuele vun 2019.

Ee groussen Deel misst fir China reservéiert sinn, dat Land, wat am Moment Virreider an dëser Technologie ass. Dëst Joer misste wéi méi eng Millioun 5G-Antennen a China installéiert ginn, fir dass och all Mënsch déi nei Technologie benotze kann, awer och fir ëmmer méi Donnéeën verschécken ze kënnen.

Eng Zuel vun der Infrastruktur, déi méi héich ass, wéi déi fréier Estimatioun vu Goldman Sachs, déi op ronn 600.000 Antennen fir 2020 getippt haten. Déi aner chinesesch Mark Xiaomi huet och wëlles, 7 Milliounen Dollar an dës Technologie an den nächsten 5 Joer ze investéieren.